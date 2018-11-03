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今日 10:44 香港財經 中國財經 時事脈搏

林鄭:港需把握國家創科發展機遇

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行政長官林鄭月娥在STEM教育聯盟成立典禮上致詞表示，創科產業是社會一大動力，政府重視人才培育，《施政報告》提出投放9億元全方位學習津貼，希望可以讓中小學舉辦更多創科活動。

林鄭月娥又稱，國家主席習近平早前提出加快建設創新型國家，顯示國家對創科發展有極大需求，相信聯盟能協力推動創科教育發展，認為本港需把握這個充滿機遇的時機。

她指出，21世紀科技發展日新月異，認為創科產業是社會一大動力；過去數日訪問日本，約三分一的參觀和會面與創新科技有關，認為本港需多與日本科研界合作交流。

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