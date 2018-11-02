香港財經

康宏理財公布，截至10月25日，旗下MPF綜合指數報213.74點，按月大跌7.1%，創2016年1月以來最大單月跌幅，年初至今回報累跌9.56%。根據積金局公布，截至去年12月的強積金計劃成員數目合共427萬個，今年首10個月每個成員均蝕約19661.71元；單計10月則平均蝕約14046.49元。

康宏理財服務表示，美股大幅回吐及意大利債務危機，引發投資者恐慌情緒上升，環球股市10月再度暴跌 。除歐美外，部分亞洲市場亦錄得雙位數跌幅。

強積金表現跟隨大市劇烈波動，9月表現最好的日本股票基金於10月不僅全數回吐上月升幅，年初至今更跌逾11%。而今年以來表現最好的美股亦幾乎回吐所有升幅，反映投資者在恐慌情緒下快速拋售股票類別資產。10月唯一錄得正回報的類別，只有港元貨幣市場基金、港元債券基金及強積金保守基金，分別微升0.13%、0.03%及 0.07%。

雖然利率上行對債券造成壓力，但整體債券基金10月展現較好的抗跌力，康宏MPF債券指數按月微跌0.48%，年初至今下跌2.94%。

由於市場依然充滿不明朗因素；加上美國將於11月6日舉行中期選舉，因此預料市場於短期內會持續波動；同時，美國企業業績開始浮現貿易關稅帶來的影響，將打擊投資者信心。雖然部分股市的估值已跌至吸引水平，但在考慮股市短期仍有波動風險，加上強積金是長線投資項目，投資者應在風險明朗化後，再作出分階段部署。