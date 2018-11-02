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今日 16:13 時事脈搏 香港財經

黃天祐接任財務匯報局主席

政府公布，委任黃天祐為財務匯報局主席。黃天祐現時作為財務匯報局成員的任期，將於今年12月1日終止，並於12月15日起，接替任期屆滿的潘祖明為新任財務匯報局主席。

另外，楊逸芝被委任為財務匯報局署理主席，以接替行將卸任的蘇兆明。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，黃天祐在多間上市公司擔任重要職位，對企業管治和財務監管事宜具備豐富經驗。他自2015年12月獲委任為財務匯報局成員以來，對該局貢獻良多。有信心在他的領導下，財務匯報局會繼續有效地履行其法定職能，鞏固香港作為國際金融及商業中心的地位。

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