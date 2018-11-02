港股直擊 香港財經 即巿股評

大唐金融副總裁盧志明表示，市場有利好消息支持，氣氛轉好，相信大市可以維持反彈勢頭。他預料恒指先上試50天線，約26500點水平。若成功的話，或有機會挑戰27000點水平。