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與特朗普通電話 習近平:推動中美達成經貿方案

國家主席習近平周四應約與美國總統特朗普通電話。新華社引述習近平表示，兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

iPhone銷量遜預期 蘋果市後股價滑

蘋果第四財季售出4689萬部iPhone，較市場預期的4750萬部少。數據公布後，蘋果市後股價一度較周四收市挫逾7%，市值亦跌穿1萬億美元。

脫歐報喜鎊漲2% 美股道指收高264點

英國達成脫歐協議的預期升溫，加上央行暗示傾向進一步加息，帶動鎊滙美市尾段升約2%，盤中高見1.3034美元。美股方面，特朗普與習近平通電話，中美貿易僵局有望打破，刺激美股連升三個交易日，三大指數高收1%或以上，道指漲264點或1.06%；標指漲1.06%；納指上揚1.75%。英特爾攀升2.8%，收市後公布業績的蘋果彈1.5%。

離岸人幣狂飆635點子 衝上6.9111元

美國10月ISM製造業指數遜預期，拖累美滙指數急跌至96.20，加上中美貿易關係露曙光，人民幣離岸及在岸價先後升穿6.92元關口。其中，離岸價一度急飆635點子，高位衝上6.9111元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ISM十月製造業指數為57.7，低於預期的59，9月為59.8。

￭ 美國Markit十月製造業PMI終值55.7，低於初值的55.9，但高於9月終值的55.6。

￭ 美滙指數尾段報96.29，跌0.84%。歐羅升0.85%，突破1.14美元。

￭ 紐約期金升23.6美元或1.9%，收報每盎斯1238.60美元。

￭ 布蘭特期油每桶收報72.89美元，挫2.9%；紐約期油下滑2.5%，齊創4月以來新低。

￭ 世銀前高級副行長林毅夫在港演講稱，對中國發起貿易攻勢，無助美國經濟改善，最終或反倒損害美國。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市揚0.41%；英、法國股市回軟，德國DAX指數靠穩。

￭ 英倫銀行開會後維持指標利率不變，符預期。央行稱加息將是有限制、循序漸進。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9171元，較周三紐約尾市漲574點。

港9月零售額增2.4% 遠遜預期

本港零售銷售連升19個月。政府統計處公布，9月零售業總銷貨價值臨時估計366億元，按年升2.4%，遠遜預期升6.7%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報25815點，較港收市高399點。

￭ 夜市期指收報25864點，升522點，較昨日恒指收市高水448點。

￭ 中鐵(00390)獲中證監核准公開發行不超過200億元人民幣債券。

￭ 中滔環保(01363)控股股東就可能出售少於30%全部已發行股本初步討論。

￭ 國浩集團(00053)私有化未獲股東特別大會通過。股份周五復牌。

￭ 華泰證券(06886)獲子公司華泰資管分配利潤10億元人民幣。

￭ 大酒店(00045)公布，香港半島酒店第三季出租率57%，按年跌14個百分點。