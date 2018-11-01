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再有銀行擬推出遙距開戶服務，渣打香港個人金融數碼銀行部主管陳麗明表示，期望於本月底或下月初推出手機開戶服務，客戶最快8分鐘可完成開戶過程，較分行需時約45分鐘為快，客戶可於一至兩日內成功開戶，最快可即日開通，冀有關服務推出後，首年透過手機開戶的新客會佔整體新客的30%。

陳麗明表示，計劃推出的手機開戶服務，與目前市場已推出的遙距開戶服務最大分別，在於客戶申請時可同時設定網上銀行登入號碼及密碼，之後會收到提款卡，成功開戶後，即可使用戶口大部分的功能，包括支付、繳款及轉賬至第3方，不限於轉賬至自己名下的其他銀行戶口。惟客戶要使用支票，仍要往分行提供簽名方可。

開戶過程設有語音導航，讓客戶更易理解，開戶時只要上傳個人身份證照片及自拍，確定申請人為本人，客戶必須按指示上傳3個不同角度拍攝的身份證照片，自拍照時亦要按指示眨眼，之後再輸入包括手機號碼及電郵地址等資料，便可揀選希望開立戶口的種類及提款卡等，客戶可於一至兩日內成功開戶，最快可即日開通。

初期開戶服務僅限於開立存款戶口，該行正研究下一步推出手機開立投資戶口，及內地客戶以內地身份證遙距開戶的服務。

另外，該行亦擬同時推出智能助理，透過人工智能聊天機械人Stacy在網上及手機解答客戶查詢，首階段主要提供有關個人銀行的資訊及優惠，如產品申請、申請資格及迎新優惠、服務查詢，及利用全球定位系統就客人所在位置，提供附近信用卡優惠、自動櫃員機及分行位置等。