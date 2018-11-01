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特首林鄭月娥表示，訪日行程之中發現，日本善於科技應用，並結合運用在發展智慧城市及改善老年人生活做得相當成熟，科研及商界亦緊密合作，香港可以借鏡，而香港及日本兩地貿易往來頻繁，日後希望兩地可以作更多方面合作，特別是希望兩地年青人多作交流、甚至有更便利條件到兩地工作。

林鄭月娥指出，香港除毗鄰中國，作為中資企業走出去的踏板之外，法治及司法獨立亦相當重要，惟日本傳媒相當關注香港是否可嚴守「一國兩制」及高度自治，並繼續為日本企業提供公平而有利的營商環境。她稱，香港在一個國際研究調查中，連續24年被選為最自由城市，而至今亦有近1400日本企業在港設立辦事處，未來會繼續維持司法獨立及法治精神。

日本傳媒又問到，早前有外國記者簽證不獲續簽，林鄭月娥稱，簽證事件由海關處理，個人不會就個別事件評論，但她強調，早前在港與海外傳媒會面，有超過100個海外駐派香港機構參與，足證香港有言論及新聞自由，適合全球不同地區人士工作及生活。

整個訪問環節中，日本傳媒4條問題之中，有3條關注香港的自由及法制，林鄭月娥指出，作為特首，有義務就公眾誤解作解釋，法治更是香港經濟穩步增長的重要基石，未來會繼續努力保護。她又稱，與日本多方會面數日，未有收到關注香港自由及法制問題。