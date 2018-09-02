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今日 18:18 香港財經

單車總會夥新地推單車學院先導計劃

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由中國香港單車總會主辦、新地(00016)全力贊助的「新地單車學院2018先導計劃」(場地單車)今天舉行啟動禮。中國香港單車總會主席梁鴻德及新地執行董事郭基煇表示，希望計劃提升香港青少年單車安全意識、操控技術，以及培育更多具實力的運動員代表香港出席國際賽事爭取佳績。

主禮嘉賓之一的民政事務局局長劉江華表示，很高興知道，香港單車總會和新地構想出新地單車學院的概念，在更多學校鋪設培訓場地單車運動員的土壤，亦期望有更多機構與不同的體育總會合作，為其他運動也提供土壤，培育新秀。

梁鴻德指出，成立單車學院的目標是希望加深學生對場地單車的認識，更長遠的目標是透過計劃發掘有潛質學生加入香港單車精英訓練梯隊。而今次先導計劃會先由中學開始。

郭基煇透露，希望這計劃能助學生「踏出潛能」，讓更多平日少機會及難以接觸場地單車的學生，可以有多一個運動項目選擇，從而發掘自己的興趣。他亦會透過個人網絡，讓學員除了學習踏單車外，還可以拓闊眼界。

2018/2019學年，「新地單車學院2018先導計劃」目標合作中學20間，預計參與學生達200名，分兩個階段。計劃內容之一是為學校建立單車隊，同時舉行校際場地賽事，目前已定下本年11月至明年5月進行7個回合的場地單車賽。

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