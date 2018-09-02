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今日 13:22 香港財經

黃友嘉:強積金不設門檻助打工仔積少成多

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積金局主席黃友嘉發表網誌表示，強積金的設計是滙集大量小額供款進行投資，與個人投資相比，享有更佳的規模經濟效益，並能有效分散風險。約有11萬個供款賬戶自強積金制度於2000年12月成立時已開立並仍然活躍，這些賬戶17年來平均累積約38萬元強積金。

他續稱，強積金基金不設任何門檻，納入強積金制度的就業人士均可入場，供款亦會自動分散投資於不同資產及市場，助打工仔積少成多。

黃友嘉又說，計劃成員可選擇一個或多個強積金基金作投資，並隨時更改投資基金組合，即使要轉換或贖回基金，都不需額外繳費。

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