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今日 00:10 香港財經 港股直擊

美團點評IPO定價區間60至72港元

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內地《財經網》報道，美團點評IPO每股定價區間為60港元至72港元，上市估值區間為3575億港元至4290億港元（約合455億美元至547億美元）。

內地外賣餐點平台美團點評已開始上市路演，消息指，現持約兩成股權的騰訊(00700)計劃以基礎投資者身份，買入約值4億美元(約31.2億港元)的股份。

將會成為本港第二隻同股不同權新股的美團點評，擬集資至少逾40億美元(約312億港元)，消息指，美團將於9月4日前舉行市場詢價，9月12日定價，預期9月20日正式登陸港交所。

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