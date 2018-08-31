香港財經

金管局公布，7月香港人民幣存款增加3.9%，至6076億元人民幣；跨境貿易結算的人民幣滙款總額3616億元人民幣，較6月增加159億元人民幣。

7月認可機構的存款總額微跌0.1%。港元存款於月內微升0.2%；外幣存款總額下跌0.4%。

期內，貸款與墊款總額下跌0.3%。貸款總額中，在香港使用的貸款按月減少0.6%，在香港境外使用的貸款則微升0.2%。

由於港元貸款減少但港元存款微升，港元貸存比率由6月底的85.4%，下降至7月底的85.1%。