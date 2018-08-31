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今日 13:28 香港財經

港指定零售支付系統新增銀通易辦事

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金管局公布，金融管理專員根據《支付系統及儲值支付工具條例》，指定分別由銀聯通寶(銀通)及易辦事(香港)營運的相關零售支付系統。

有關指定零售支付系統可從事的活動，包括傳送支付訊息及相關數據以便利支付交易的處理，授權、結算及交收支付交易，提供支付解決方案，以處理不同支付模式所產生的支付交易，以及與支付相關的數據分析等。

目前根據相關條例，指定由Visa、Mastercard、銀聯國際及美國運通，營運用於處理涉及香港參與者的支付交易的零售支付系統。

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