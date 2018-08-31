香港財經 時事脈搏

香港與沙地阿拉伯的全面性避免雙重課稅協定，將於明日生效。

兩地於去年8月簽訂全面性協定。該協定在雙方完成有關的批准程序後，將於今年9月1日生效，並對明年4月1日或之後開始的任何課稅年度的香港稅項具有效力。