香港財經

香港零售管理協會主席鄭偉雄在電話會議中表示，由於去年下半年零售額基數高，加上人民幣貶值及中美貿易戰影響消費者購買意欲，內地旅客在港人均消費升幅放緩，故7月份零售額按年只有單位數升幅(升7.8%)，不及上半年有按年雙位數升幅。

他表示，中美貿易戰應該未必在今年內完全解決，而且近期股市下跌，影響消費者購買意欲，特別對高檔次及電器類別銷售影響會較大，不過，受惠高鐵及港珠澳大橋通車，內地來港旅客數目上升，推動零售市道，料下半年零售額升5至6%，維持全年零售額升10%。