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今日 17:42 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】中國春來教育明招股 入場費3010元

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中國春來教育集團(01969)明日起至9月5日招股，每股招股價介乎2.08元至2.98元，發售3億股，90%配售，10%公開發售，集資最多8.94億元。一手1000股，入場費3010.03元。

按中間價每股2.53元計算，集資淨額約6.83億元，其中約50%用於取得土地使用權及興建現有院校及長江大學工程技術學院的教學及生活設施；約30%用於收購內地其他高校或與其合作；約10%用於償還若干部分貸款；餘款用於補充營運資金及作一般企業用途。

股份預計9月13日正式掛牌。

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