香港財經

「投資學人」創辦人黃灝然公布上市公司「壞孩子」名單。自去年1月起，審視港交所披露易內的港股公告後，發現涉及兩個或以上的「壞孩子」指標，但未曾停牌的股票有25隻，其股價具大幅滑落甚至股票有被停牌的危機。

「投資學人」綜合爆煲股票的共通點，編製成四大「壞孩子」指標，包括「董事會出現不正常的人事變動」、「公司牽涉訴訟」、「核數師對年報表示保留意見」及「公司被監管機構裁定違規」。該報告共涵蓋2136間上市公司，若涉及當中兩個或以上的指標，便反映其經營前景不明朗或存有負面因素，便會放入觀察名單作恒常監察。

被列入上市公司「壞孩子」名單的股票，包括萬隆控股集團(00030)、綠科科技國際(00195)、漢思能源(00554)、東方明珠石油(00632)、中國高速傳動(00658)、中國衛生集團(00673)、首長四方(00730)、大成生化科技(00809)、奧瑪仕國際(00959)、耀萊集團(00970)。

還包括西伯利亞礦業(01142)、正道集團(01188)、泰山石化(01192)、中信資源(01205)、中滔環保(01363)、南戈壁(01878)、雷士照明(02222)、格林國際控股(02700)、共享集團(前稱互益集團)(03344)、長虹佳華(08016)、南大蘇富特(08045)、恒芯中國(08046)、中國農業生態(08166)、環球數碼創意(08271)及恒勤集團(前稱飛尚非金屬)(08331)。