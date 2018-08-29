香港財經

港滙續弱，港元拆息全線上升，1個月拆息終止四連跌。

據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息回升至1.49厘；隔夜息升至0.8711厘。

一星期和兩星期拆息分別升至1.1007厘和1.2185厘。3個月拆息升至1.9398厘。

長息方面，半年期報2.1378厘；1年期報2.5146厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時33分，港滙報7.8492，低見7.85。

金管局本月內8度入市，本周四(30日)本港銀行體系結餘跌穿800億港元，降至763.5億港元。