隔晚美股衝高後回落，收市僅微升，標普500、納指再創歷史新高。港股兩日累漲679點後，今早窄幅走。
恒指高開11點，報28362，企在50天線(約28319點)之上。
國企指數低開1點，報11095。
藍籌股個別走，騰訊(00700)低開0.1%，報365元。
友邦(01299)高開0.7%，報67.95元。
平保(02318)高開0.7%，報76.2元。
建行(00939)中期多賺6%，今早低開0.6%，報7.07元；中行(03988)昨日亦放榜，股價低開0.8%，報3.6元。
隔晚美股衝高後回落，收市僅微升，標普500、納指再創歷史新高。港股兩日累漲679點後，今早窄幅走。
恒指高開11點，報28362，企在50天線(約28319點)之上。
國企指數低開1點，報11095。
藍籌股個別走，騰訊(00700)低開0.1%，報365元。
友邦(01299)高開0.7%，報67.95元。
平保(02318)高開0.7%，報76.2元。
建行(00939)中期多賺6%，今早低開0.6%，報7.07元；中行(03988)昨日亦放榜，股價低開0.8%，報3.6元。
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