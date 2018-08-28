訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:26 香港財經 時事脈搏

香港電訊倡700MHz頻段於港鐵作流動通訊使用

香港電訊(06823)引述測試結果指，700MHz頻段訊號或可用於港鐵地下範圍，而不會干擾戶外訊號或受到干擾。

工程及科技學會香港分會研討會上，引述一項研究表示，在港鐵地下車站所傳輸的900MHz頻段訊號，並不會穿透到地面。若在港鐵地下車站範圍使用700MHz頻段，700MHz訊號亦不太可能穿透到地面去。

香港電訊指出，目前700MHz頻段用於電視廣播，如在港鐵能使用該頻段的頻譜，將可改善在港鐵的流動網絡擠塞情況，懇請通訊局辦公室檢討在封閉地點，以700MHz頻段作流動通訊之用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。