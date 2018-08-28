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香港電訊(06823)引述測試結果指，700MHz頻段訊號或可用於港鐵地下範圍，而不會干擾戶外訊號或受到干擾。

工程及科技學會香港分會研討會上，引述一項研究表示，在港鐵地下車站所傳輸的900MHz頻段訊號，並不會穿透到地面。若在港鐵地下車站範圍使用700MHz頻段，700MHz訊號亦不太可能穿透到地面去。

香港電訊指出，目前700MHz頻段用於電視廣播，如在港鐵能使用該頻段的頻譜，將可改善在港鐵的流動網絡擠塞情況，懇請通訊局辦公室檢討在封閉地點，以700MHz頻段作流動通訊之用。