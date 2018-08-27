香港財經

數碼港首個位於園區外的共享工作間Smart Space 8開幕約一個月，數碼港行政總裁任景信透露，至本月中已有約六成工作間租出。

他指出，暫時未有再與其他合作方洽談在市區興建更多的空享工作間，主因希望能先做好現時在荃灣的Smart Space 8及處理好數碼港其他工作，如輸入人才及引入重點企業等。不過，他表示，數碼港會繼續在園區外物色地點開設共享工作間。

任景信今日出席以區塊鏈為主題的共享工作間開幕儀式。他相信，日後會有愈來愈多有特色的共享工作空間，以方便凝聚業界的社群。