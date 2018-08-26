香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌表示，日前出席旅發局主辦的第二屆香港電競音樂節開幕禮，第一次現場感受電競賽事的熾熱氣氛。

陳茂波指出，去年首次舉辦香港電競音樂節，吸引740萬人次於網上觀看賽事直播，並獲得本地和國際傳媒的廣泛報道，間接為香港帶來價值超過1.5億元宣傳效益，提升香港「亞洲盛事之都」的形象。而今屆電競音樂節，旅發局預計可以吸引到8萬人次入場，同時帶動相關行業，例如飲食、酒店和零售業的生意。

他提到，電競產業近年發展趨成熟，賽事的獎金和贊助也水漲船高，今屆香港電競音樂節的世界賽，獎金也非常豐厚。

陳茂波引述外國研究指出，2017年全球電競產業總收入較前年增加逾四成，預計2021年更達至16.5億美元。另外，本屆印尼雅加達亞運會，電競首次成為示範項目，更會在下屆2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。今屆亞運會本港有六名選手出戰其中四個電競項目，包括將於今天舉行的首場賽事，他祝願香港選手能夠發揮水準，取得佳績。

陳茂波表示，今年預算案撥款一億元推動本地電競發展，5000萬元用於在數碼港建立一個設備完善的本地電競比賽場地及數碼娛樂熱點，舉辦中小型電競比賽和訓練活動；另外5000萬元用於支援產業發展，包括舉辦比賽盛事、培訓計劃及推廣活動等；數碼港亦會加強對電競相關初創企業和人才的培育。