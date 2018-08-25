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今日 16:18 香港財經 中國財經

聶德權:正統籌粵港澳大灣區發展工作

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政制及內地事務局局長聶德權下午出席一個活動致詞時表示，正統籌粵港澳大灣區的發展工作。

聶德權表示，特首上周以成員身分在北京出席大灣區建設領導小組首次全體會議，討論下一階段部署工作。

他指出，領導小組為大灣區建設提供頂層設計，加強統籌及協調。

此外，聶德權又稱，特區政府的重點工作，包括打造大灣區成為科技創新中心、便利醫療，以及教育等產業落戶大灣區等。

他表示，大灣區可以為香港的經濟、社會和民生等各方面提供重大機遇，特區政府會在框架下，為港人在就業創業、生活營商等方面，爭取更多便利措施。

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