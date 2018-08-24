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證監會表示，已與中證監達成共識，將在今年9月17日為內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的滬股通及深股通，實施投資者識別碼制度。

投資者識別碼制度將有助中證監及內地證券交易所更有效地進行監控及監察，以維護市場廉潔穩健。港交所即將發出公告，提供更多有關實施新制度的資料。

證監會與中證監在去年11月的公告中指出，雙方本着互惠原則已同意為港股通引入類似的投資者識別碼制度，藉此協助對方履行在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的監管職能。港股通的投資者識別碼制度將會在切實可行的範圍內盡快落實。