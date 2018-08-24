香港財經 港股直擊

建滔集團(00148)主席張國榮表示，早前已指出今年港股會波動，預期今年底恒指回調至25000點，現時港股已有調整，仍維持年底恒指跌至25000點的看法，主要是今年美國加息及市場憂慮中美貿易戰持續。

對於建滔曾沽售國泰航空(00293)獲利，問及會否再作投資，張國榮表示，仍看好國泰前景，料該公司下半年會賺錢，認為在其公布全年業績時，股價會向上；他對國泰航空的目標價為28元，至於會否買入國泰股份，他笑言會「買少少」。

另外，建滔積層板(01888)主席張國華表示，上半年覆銅面板出貨量升5%，其售價亦有所提升，其中玻璃絲仍供不應求，而今年7月份再加價3%，料下半年原材料走勢波動，公司有能力將原材料成本轉嫁至客戶身上。

對於中美貿易戰，他表示，暫時對公司未有影響，但部分客戶擔心前景不明朗，因而暫停擴產；公司會增加不同客戶及擴大產品種類，以應付中美貿易戰對經營環境所帶來的影響，公司有能力應付挑戰。

張國華又稱，下半年位於泰國的覆銅面板廠投產，增加每月36萬平方米覆銅面板，以增加海外市場銷售。至於化工方面，由於公司化工產品以內銷為主，對於第三季化工產品銷售持審慎樂觀，冀望下半年業務增長與上半年相同。