港股直擊 香港財經 即巿股評

人民幣與港元繼續走弱，但內地上證指數倒升，加上港股十天線(現處27607)具支持，恒指全日反覆僅跌過百點收市。總結恒指本周升458點或1.68%，國指表現更醒，全周升265點或2.53%。

隔晚美股三大指數齊跌，恒指今早大幅低開224點，報27565，甫開已跌穿10天線，早段跌幅曾擴至258點，低見27532，隨後沽壓收歛，在A股帶領下，港股午後曾倒升40點，高見27830，惟大市交投疲弱，最終仍要跌過百點，守十天線收市。恒指收市報27671，跌118點或0.43%，大市成交只有769.26億元，較上日再縮8.4%，並創本月最低。

個股跌多升少，全日上升股比例41%，下跌股比例為59%，反映個股普遍跟大市下跌。

國企指數收報10779點，跌34點或0.32%。

恒指即月期貨收市跌92點，報27595點，低水77點。

歐洲三大股市向好，德國DAX升0.44%，美國道指期貨也升41點，報25712。

藍籌股普遍向下。友邦(01299)及騰訊(00700)為跌市火車頭，質低恒指合共106點。友邦中期業績差過預期，收挫2.6%；騰訊則挫1.4%；平保(02318)連升兩日後回吐0.4%；但長實(01113)反彈1.7%；中海油(00883)半年多賺56.8%，同時大增派息五成，全日揚3.9%，跑贏一眾藍籌股，全周更升11.4%，為本周第二大升幅最大藍籌股。

焦點板塊

手機股：今早沽壓仍顯著，昨日被大行劈目標價的瑞聲(02018)，全日再挫2.7%，跑輸一眾藍籌股；舜宇(02382)下滑1.4%；通達(00698)挫4.8%； 信利(00732)亦跌1.6%；丘鈦(01478)獲野村升級提價，股價一度飆6.2%，隨後腳軟，全日只微升0.5%。

物業管理股：拋售壓力大。彩生活(01778)瀉8.5%；碧桂園服務(06098)挫2.9%；綠城服務(02869)跌2.6%；中海物業(02669)跌1.6%；雅生活(03319)降2.2%。

醫藥股：個別藥股逆市偏好，全周自低位靚彈。金斯瑞(01548)走高0.9%；康臣葯業(01681)升1.2%；三生製藥(01530)再彈1.2%；石藥(01093)全日微升0.2%，但全周升13.1%，為今周升幅最勁藍籌股；恒指新貴中生製藥(01177)再升3.3%；東陽光藥(01558)則漲1.6%

焦點股份

藍鼎國際(00582)：確認自昨日起，未能聯絡控股股東兼主席仰智慧，今日復牌曾瀉三成三，收市急跌16.2%。

北京首都機場(00694)：被大摩唱淡，評級由「與大市同步」降至「減持」，目標價也降至7.1元，收市挫4.9%。

建滔系：中午齊公布業績，惟走勢南轅北轍，建滔集團(00148)純利按年大增91%至41.7億元，更慷慨派特別息，收市升4%；旗下建滔積層板(01888)半年盈利跌11.5%，全日急挫6.5%。

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