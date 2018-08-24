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今日 12:36 港股直擊 香港財經 即巿股評

半日挫191點 人幣再貶利淡氣氛

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資金進一步流走，加上人民幣中間價再急貶，拖累港股今早進一步下跌，半日挫近兩百點。

美股三大指數齊跌，恒指今早大幅低開224點，報27565，甫開已跌穿10天線(約27599點)，早段跌幅曾擴至258點，低見27532，但隨後沽壓收歛，港股跌幅收窄，在27600爭持，而今早波幅窄，高低相差僅141點。恒指中午收造27599，跌191點或0.69%；國企指數半日收報10759，跌55點或0.51%，大市半日成交395.4億元。

內地股市向下，上證指數半日跌0.35%，深成指數下滑0.45%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)及騰訊(00700)為跌市火車頭，質低恒指合共118點。友邦中績曳，半日挫2.8%；騰訊則挫1.7%；滙控(00005)創52周新低，中午跌0.6%；建行(00939)跌0.9%；但平保(02318)升0.1%。

焦點板塊

手機股：今早沽壓仍顯著，昨日被大行劈目標價的瑞聲(02018)，中午再挫3.2%，跑輸一眾藍籌股；舜宇(02382)下滑2.3%；通達(00698)挫4%；鴻騰(06088)亦跌1.3%；但丘鈦(01478)獲野村升級提價，中午升2.4%。

內房股：人民幣中間價大幅下滑，屬重資產的內房股遭拋售。龍湖(00960)挫4.4%；禹洲地產(01628)跌2%；旭輝(00884)跌2.4%；時代中國(01233)降2.9%；碧桂園(02007)降1.8%；華潤置地(01109)降2.3%；萬科(02202)降1.4%。

物管股：拋售壓力更大。彩生活(01778)瀉7.6%；綠城服務(02869)插5.6%；中海物業(02669)挫3.5%；雅生活(03319)挫4.9%；碧桂園服務(06098)下滑2.8%。

石油股：中海油(00883)多賺56.8%，同時大增派息五成，半日揚3.9%，跑贏一眾藍籌股；中石油(00857)及中石化則分別升0.9%。

焦點股份

藍鼎國際(00582)：確認自昨日起，未能聯絡控股股東兼主席仰智慧，中午急跌18.1%，

北京首都機場(00694)：被大摩唱淡，評級由「與大市同步」降至「減持」，目標價也降至7.1元，中午插7.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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