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堪薩斯聯儲總裁：今年再加息兩次合宜

美國堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)認為，今年再加息兩次較合宜，明年則可能須加息多次。

達拉斯聯儲總裁：未來1年或最多加息4次

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，希望聯儲局在未來9至12個月內加息3至4次，每次加0.25個百分點，令到利率升至他心目中的中性水平2.75%。

觀望貿談結果 道指低收76點

華爾街投資者觀望中美貿易談判最新進展，以及聯儲局主席鮑威爾香港時間今晚在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上的發言，美股周四反覆偏軟，道指連跌兩個交易日，一度挫125點，收市仍跌76點或0.3%；標指低收0.17%；納指則回吐0.13%，終止「五連升」。Caterpillar股價跌2%，高盛回落1.2%。

外圍焦點簡訊

￭ 中美兩國互向對方總值160億美元貨品開徵關稅。

￭ 美國白宮：美中結束為期兩天的貿易商討，彼此討論如何達致公平、均衡、對等的貿易關係。

￭ 特朗普：若自己被彈劾，市場將崩潰，人人會變十分貧窮。

￭ 美國7月新屋銷售跌1.7%，至62.7萬家，數字遜市場估計。

￭ 美國首次申請失業救濟人數上周減少2000人，數據勝預期。

￭ 美滙指數尾段升0.56%，報95.62；美元兌歐羅升0.48%。

￭ 強美元令紐約期金跌0.8%，收報每盎斯1194美元。

￭ 中美互徵更多貨品關稅，油價受利淡，紐約及布蘭特期油收市都跌少於0.1%。

￭ 市場再度關注英國或無序脫歐，歐洲股市偏軟，三大指數收市跌0.02%或以下。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8936元，較周三紐約尾市跌466點子。

中銀香港推跨境支付電子錢包BOC Pay

中銀香港(02388)推出BOC Pay手機應用程式，為首個一站式二維碼跨境支付電子錢包。客戶毋須在內地開立銀行賬戶，便可一掃即付。

中信証券半年多賺13% 不派息

中信証券(06030)中期盈利55.65億元人民幣，按年增長12.96%，每股盈利0.46元人民幣，不派中期息。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27576點，較恒指香港收市低214點。

￭ 夜市期指收報27590點，跌97點，較昨日恒指收市低水200點。

￭ 運房局局長陳帆：高鐵香港段將在9月23日通車。

￭ 交行(03328)半年盈利按年增4.61%。不派中期息。

￭ 中國人壽(02628)中期股東應佔溢利按年增34.15%。不派中期息。

￭ 恒地(00012)中期股東應佔盈利按年增14.97%。派中期息0.5元，按年增4.17%。

￭ 恒發(00097)中期股東應佔盈利按年增33.33%，中期息2仙。

￭ 阿里巴巴：按非通用會計準則，首季純利按年升0.41%；按美國通用會計準則按年跌45.48%。期內收入按年升61%。

￭ 中駿置業(01966)中期盈利按年增99.33%，中期息7港仙。

￭ 招商局置地(00978)中期股東應佔溢利按年增48.39%。不派中期息。

￭ 中海油(00883)中期股東應佔利潤按年增56.78%。中期息0.3港元，按年增50%。

￭ 華置(00127)：執董陳凱韻(甘比)截至周四合共持有恒大(03333)約3.158億股，佔恒大於8月13日已發行股本約2.42%。華置則持有恒大約8.575億股，佔恒大於8月13日已發行股本的6.57%。

￭ 鷹君(00041)中期盈利按年跌5.37%；中期息0.33元。

￭ 香港建設(00190)中期盈利按年跌2.83%，中期息13仙。

￭ 中船防務(00317)中期股東應佔虧損2.95億元人民幣。不派中期息。

￭ 利邦(00891)中期虧損1.97億元，不派中期息。

￭ 演唱會承辦商藝能環球擬在本港主板上市，上市前譚詠麟持股6.67%。

￭ 康健國際醫療(03886)：本周一廉署人員到其沙田小瀝源康健科技中心的物業執行一項搜查令。

￭ 新地(00016)元朗Grand YOHO周四標售共47伙，最高實用呎價21534元。