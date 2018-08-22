香港財經

港元隔夜拆息回落，但一個月拆息六連升。

據財資市場公會網頁顯示，隔夜拆息回落至0.8064厘；1星期和兩星期拆息分別回落至1.1032厘和1.2170厘。

與樓按相關的1個月拆息則六連升，報1.4674厘；3個月拆息升至1.9353厘。

長息方面，半年期升至2.1335厘；1年期報2.5028厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時41分，港滙報7.8497，低見7.8499。

港滙持續弱勢，香港金管局上周入市，合共買入167.91億港元。