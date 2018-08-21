港滙續弱，港元拆息全線上升，其中一個月拆息五連升。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.4596厘。
隔夜拆息升至0.8521厘；1星期和兩星期拆息分別升至1.1367厘和1.2432厘。3個月拆息升至1.9235厘。
長息方面，半年期報2.126厘；1年期報2.5017厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時25分，港滙報7.8497，低見7.8498。
港滙持續弱勢，香港金管局上周入市，合共買入167.91億港元。
今日 11:29 香港財經
港滙續弱，港元拆息全線上升，其中一個月拆息五連升。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.4596厘。
隔夜拆息升至0.8521厘；1星期和兩星期拆息分別升至1.1367厘和1.2432厘。3個月拆息升至1.9235厘。
長息方面，半年期報2.126厘；1年期報2.5017厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時25分，港滙報7.8497，低見7.8498。
港滙持續弱勢，香港金管局上周入市，合共買入167.91億港元。
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