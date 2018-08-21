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行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，有關廣深港高鐵香港段的營運安排，所有的磋商工作已接近尾聲。

林鄭月娥稱，有關廣深港高鐵香港段的營運安排，所有有關磋商的工作，不論是透過九鐵與港鐵的溝通，抑或是政府與國家鐵路總局的溝通都接近尾聲，將於所有討論完成後，會全面作一次公布。

她表示，高鐵香港段的重要性已多次提及，除可帶來可評估的經濟的重要性，如節省時間、拉近兩地距離，更多的是帶來無法量度的效益，比如拉動經濟發展，促成一程多站的旅遊，特別是粵港澳大灣區的一小時生活圈的布局。