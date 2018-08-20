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路透引述消息人士稱，渣打銀行(02888)洽商出售私募資本業務予Intermediate Capital Group (ICG)。

渣打與ICG拒評上述消息。以倫敦為基地的ICG是一間另類資產管理公司，截至6月底止管理資產總值為329億歐羅。

此舉被視為渣打出售「直接投資業務」(principal finance business)策略的一部分。該銀行發言人周一確認，出售亞洲房地產投資業務予私募基金Actis的交易，便是撤出另一項直接投資業務分支的安排。渣打與Actis未有披露交易作價。

路透在去年11月曾報道，渣打的亞洲與非洲房地產投資分支價值為7億美元，而今年3月則披露，渣打與Actis已就上述交易達成有條件協議。

渣打早於2016年底已制定撤出直接投資業務的策略，因為行政總裁溫拓思(Bill Winters)希望專注拓展企業與私人客戶業務，避免受「直接投資業績」業績波動的衝擊。因此，該銀行在2017年公布的財務表現成績單，已撇除直接投資業務的盈虧。

根據Actis周一的公告，20名負責亞洲房地產投資業務、由Brian Chinappi為首的渣打團隊將轉至該公司任職。交易讓Actis在上海與南韓首爾分別有新的辦事處。