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李嘉誠基金會與醫管局及兩醫學院合作，推1億元《愛能助》醫療計劃，襄助夾心基層。

李嘉誠基金會與醫管局合作，1000萬元資助進行正電子電腦斷層掃描(PET-CT)，初診癌症病人須進行的精確顯影掃描，部分癌症或疾病類別，公營醫院病人需自費進行；《愛能助》對每個合資格個案資助5000元，預計一年約有2000人次受惠，資助款額共1000萬元。

另外，2000萬資助冠狀動脈介入治療術(PCI)，《愛能助》對每個合資格個案資助5000元，預計一年約有4000人次受惠，資助款額共2000萬元。

按醫管局建議，基金會捐助3500萬元，於新界西醫院聯網設立「正電子電腦斷層掃描(PET-CT)中心」，預計最快於2020年中投入服務。 PET-CT 是先進的醫療儀器，目前更是其中一種最有效方法，於早期診斷癌症等疾病。新界西醫院聯網展開 PET-CT 服務後，居住於新界區的相關病人將毋須再長途跋涉前往其他地區的醫院接受服務；預料該中心於屯門醫院成立後，每年將有1900名癌症等病人受惠。

此外，基金會決定支持香港大學李嘉誠醫學院和香港中文大學醫學院的研究工作，並對其轄下教學醫院的指定範圍病人，提供醫療資助，減低他們財政上的負擔。基金會將對港大和中大醫學院各捐資1750萬元。

基金會表示，《愛能助》1億元醫療支援試驗計劃，最快將於2019年初啟動。