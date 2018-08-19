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香港民族黨召集人陳浩天向美國總統特朗普發出公開信，稱香港已全面失去自治權，促請其審視《美國-香港政策法》，撤銷香港及中國的世界貿易組織(WTO)成員身份。

商務及經濟發展局回應稱，《基本法》賦予香港獨特的地位，成為國際經濟、貿易及金融中心，成績有目共睹，亦得來不易；任何人或團體倡議任何舉措，目的在損害香港的經貿、金融及整體利益，均應受到譴責。

局方表示，香港特區是單獨的關稅地區，可以用「中國香港」的名義，參與包括世貿在內的國際組織，強調政府會繼續保持和加強香港與美國的經貿往來。