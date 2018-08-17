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今日 18:08 香港財經

上商:致力遏止一切金融犯罪行為

上海商業銀行遭金融管理專員譴責，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》並處以罰款500萬元。上商表示，業務基礎穩健，一向審慎經營，事件不會對服務有任何影響，所有業務亦一切如常運作。

該行強調，在調查過程中，與金融管理局充分合作，並接受其調查結果，並已全面提升內部反洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括擴大該制度及管控方面的人力和資源，以及加強相關員工培訓。

此外，該行會委託獨立的外部顧問機構，以評核落實這些補救措施的成效，會繼續於必要時檢討和提升其內部政策及程序，致力遏止一切金融犯罪行為。

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