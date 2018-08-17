訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:01 香港財經

上商違打擊洗錢條例遭譴責兼罰款500萬

放大圖片

金管局表示，金融管理專員譴責上海商業銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中3項指明的條文，命令銀行呈交一份由獨立外聘顧問撰寫的報告，評估該行實施的補救措施是否足以解決有關違反，以及落實措施的成效；並向該行罰款500萬元。

金管局表示，調查發現銀行並無持續監察其與33名客戶的業務關係，即對於被識辨為複雜、款額大得異乎尋常或進行模式異乎尋常，及並無明顯經濟或合法目的交易，審查該等交易的背景及目的，並藉書面列明其審查所得。

調查又發現，該行沒有設立及維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》所指的持續監察業務關係的責任。

同時，該行亦無就若干「先前客戶」而言，當每名相關客戶有符合屬異乎尋常或可疑等的交易發生時，執行相關客戶盡職審查措施。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，這個案涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的交易監察制度及管控措施方面的缺失。銀行要以「風險為本」方法進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作，而這並不是要求「零風險」的結果，但「風險為本」方法要發揮成效，必須充分了解及管理風險。

他又指出，風險評估並非靜態和不變；監察客戶交易及持續覆核是合理設計「風險為本」方法的基本元素，而銀行須要制定穩健的制度及管控措施並予以實行。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。