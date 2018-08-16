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冠君產業信託(02778)行政總裁王家琦表示，旗下中環寫字樓花園道三號的新訂租金已達每平方呎130元，與現收租金每平方呎95.87元仍有距離，由於明年將有42.6%面積租戶簽新租約或調整租金，明年租金增長將會非常可觀，往後租金水平仍會穩步上揚；出租率達98.8%新高，餘下可出租的租位都不足3000平方呎。

中環和記大廈及美利道停車場重建，將於4至5年後為區內帶來新供應，王家琦認為，中資企業不斷在中環物色租用寫字樓，預料租金會維持高企，花園道三號的新訂租金，與將來落成新寫字樓的估計叫價仍有一段距離(市場估計和記大廈重建後呎租可達160元至200元以上)，現時區內寫字樓供不應求，供應增加可吸引更多租戶聚腳在中環，對香港整體而言是好事。

冠君放售朗豪坊辦公樓部分一直未有買家接貨，王家琦表示，不急於賣出朗豪坊辦公樓，現時冠君的淨負債率僅18.1%，若有新投資，有空間向銀行借貸。仍在努力物色質素與花園道三號相當的投資，看好深圳及廣州市場，惟人民幣走勢不明朗，擔心買入後估值隨即下跌，而現時冠君的融資利率因拆息上升而由2.6厘增至3厘，在港較難找到合適投資。

商場零售方面，她指出，旺角朗豪坊商場上半年零售表現非常好，7月的表現仍強勁，人民幣貶值的影響仍是未知之數。區內有新商場開業，不會帶來影響，相信前往旺角的顧客不會只逛一個商場，區內的趣味元素增加，對同業亦有利。