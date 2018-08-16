香港財經 港股直擊

獲阿里巴巴投資的內地最大母嬰社區平台寶寶樹，擬計劃在港上市集資達10億美元(約78億港元)。

路透旗下IFR引述消息人士透露，寶寶樹計劃10月在香港進行IPO，集資8億至10億美元(約62.4億至78億港元)，估值則介乎30億至50億美元(約234億至390億港元)。

消息人士表示，寶寶樹期望9月底通過上市聆訊。

寶寶樹在6月向港交所遞交上市申請。該股以電商和廣告為主要業務，去年收入7.3億元(人民幣‧下同)，按年升43%，期內虧蝕9.1億元。