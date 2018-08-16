訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:26 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】美團下周上市聆訊 籌312億

路透旗下IFR引述消息指出，繼小米(01810)之後，本港第二隻「同股不同權」新股美團點評快將進軍本港。

消息透露，美團點評計劃下周進行上市聆訊，最快本月開始上市前推介，目標集資最少40億美元(約312億港元)，較6月時傳出的60億美元(468億港元)為低，

按照上述集資額計，美團很可能成為今年香港集資額第三大的新股，僅次於中國鐵塔(00788)及小米。

美銀美林、高盛及摩根士丹利為美團上市聯席保薦人。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。