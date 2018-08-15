香港財經

港交所(00388)公布，任命高凱莉(Tori Cowley)為集團首席傳訊總監，其現居倫敦，將於9月底來港履新。

集團首席傳訊總監為新設職位，高凱莉將負責整個集團的企業傳訊工作，進一步提升港交所的國際品牌知名度和影響力，同時增強集團對於員工的凝聚力。她將直接向行政總裁李小加滙報，並為港交所管理委員會成員。

高凱莉曾任倫敦證券交易所集團企業傳訊集團總監，在任6年期間負責集團對内和對外的傳訊工作，以及集團的市務推廣、企業品牌和活動、新媒體和投資者交流活動。