香港財經

金管局副總裁李達志表示，港滙未來有可能再次觸發弱方兌換保證，金管局有足夠能力維持港元穩定。

港滙今早紐約交易時段觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局近三個月以來再次入市，買入21.6億港元，銀行體系總結餘明日降至1072億元。

李達志表示，近日港元資金需求下降，港美息差再度擴大，加上大型招股活動完結後，有部分招股所得資金流出香港等因素，導致近日港元滙率轉弱並再次觸發弱方兌換保證。

他稱，視乎資金的走向，未來有可能會再次觸發弱方兌換保證。金管局有足夠能力維持港元滙價的穩定和應付資金大規模流動，亦會緊密監察市場和外圍環境的變化，確保聯繫滙率制度有效運作。他再次提醒市民務必小心管理利率和市場風險。

李達志提到，香港的銀行和金融體系的防震能力較亞洲金融風暴時大大提高，香港外滙基金有超過4萬億港元的資產，其中超過八成為外滙儲備，為香港金融穩定提供強大的後盾。另外，港元貨幣基礎超過1.6萬億港元，而銀行在2017年底持有高流動性資產超過4萬億港元，為資金流出提供極大的緩衝。

他表示，金管局過去透過多輪逆周期及其他監管措施，加強了香港銀行體系的穩健，香港有能力應付往後資產市場波動和資金外流帶來的挑戰。

金管局在今年4月及5月期間，多次入市，合共買入703.5億港元。