國際財經 香港財經 中國財經

巴郡次季增持高盛蘋果

股神畢非德的投資旗艦巴郡公布，第二季增持5%蘋果股份，持股增至2.52億股，總價值近470億美元；期內持有的高盛股份按季增加21%。

家得寶次季多賺31% 上調全年預測

美國家得寶(Home Depot)第二季盈利35.06億美元，按年增長31.21%，表現勝預期。

土耳其里拉回升 美滙14個月高

土耳其貨幣里拉兌美元周二回升，美市尾段報6.3390里拉，前一天為6.8846；ICE美滙指數先跌後彈，尾段升0.3%至96.718，創14個月新高。

美企績靚沖喜 道指曾漲151點

土耳其貨幣里拉周二反彈，市場情緒暫平伏。美股在業績續報喜下反彈，道指最多升151點，收市漲112點或0.45%，與標指齊終止「四連跌」；標指升0.64%；納指則上揚0.65%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月進口價格按年增4.8%，是6年來最大增幅；按月維持不變。

￭ 紐約12月期金升1.8美元或0.2%，收報每盎斯1200.70美元。

￭ 國際油價先升後跌，布蘭特期油跌0.2%，每桶報72.46美元；紐約期油跌0.2%，報67.04美元。

￭ 索羅斯家族基金第二季增持Facebook與Twitter，減持Alphabet與亞馬遜股份。

￭ 對沖基金橋水(Bridgewater)第二季增持阿里巴巴、亞馬遜與百度等。

￭ 加拿大宣布為本地鋼廠提供保障措施，將打擊鋼鐵跨境轉運。

￭ 蘇格蘭皇家銀行同意支付49億美元，結束美國政府對其在2005至2008年期間的失當行為調查。

￭ 歐股普遍回軟，英國低收0.40%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8984元，較周一紐約尾市跌26點子。

騰訊今日派成績表

「股王」騰訊(00700)今日派成績表，昨日股價最多跌5.3%，收市跌3.4%，報348.6元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27764點，較恒指香港收市升11點。

￭ 夜市期指收報27702點，升65點，較昨日恒指收市低水51點。

￭ 光大國際(00257)擬以27供10股集資約99億元，應付未來5年發展機遇。

￭ 創興銀行(01111)中期股東應佔溢利按年增66.86%，中期息0.17元；擬透過配股及供股，合共集資61.5億元。

￭ 會德豐(00020)中期股東應佔盈利按年增37.82%，派中期息50仙，較去年同期派息增5.26%。

￭ 萬洲(00288)半年盈利按年跌7.72%，派中期息5港仙。

￭ 神州租車(00699)中期股東應佔溢利按年跌64.25%，不派中期息。

￭ 雅各臣科研製藥(02633)以每股配售價2.06元，向雲南白藥配售2億新股，集資淨額約4.12億元。

￭ 東方明珠石油(00632)股東擬提自願現金全面收購要約，惟未提及可能要約，股份今早復牌。

￭ 東陽光藥(01558)向黑石基金特殊目的實體，發行4億美元的H股可轉換債券，年利率3厘。

￭ 中國中藥(00570)中期盈利按年增27.01%；派中期息6.04港仙。