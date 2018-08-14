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今日 15:12 香港財經

宏利推新危疾保障方案

宏利香港宣布，推出「心愛一家保」危疾保障方案，把保障延伸至受保人的父母及子女，包括將來出生的子女。

「心愛一家保」為受保人提供多方面的保障至100歲，覆蓋60種嚴重危疾、44種早期危疾及8種兒童危疾。

父母在55歲至85歲期間可獲癌症保障，子女(包括將來出生的子女)在18歲前可獲60種嚴重危疾及8種兒童危疾的保障。受保公母及子女毋須核保。

每位確診患有指定危疾的受保家庭成員支付名義金額20%的賠償，上限20萬港元。若有兩名不同的受保家庭成員患有指定的疾病，此家庭保障最多可支付兩次。

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