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今日 14:27 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】星汽車集團冠轈申主板上市

新加坡汽車集團冠轈控股向港交所遞交上市申請。據初步招股文件顯示，集團主要業務為銷售全新平行進口汽車，亦提供汽車融資、汽車保險代理等服務。

2017年財年，集團溢利為799.6萬元(新加坡元‧下同)，按年增72.48%；收益2.05億元，按年增41.92%。

集資所得款項擬用於擴大汽車租購融資業務規模、擴大二手車銷售業務範圍、建立一個汽車車間、加強品牌、銷售及營銷方面的工作，以及營運資金。

天泰金融為獨家保薦人。

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