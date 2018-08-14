港滙繼續逼近7.85弱方兌換水平，港元拆息則普遍下跌。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)降至1.2655厘，兩連跌。
隔夜拆息回升至0.6546厘；1星期和兩星期拆息分別續降至0.8107厘和0.9厘。3個月拆息報1.7954厘。
長息方面，半年期降至2.0448厘；1年期報2.445厘。
港滙繼續逼近7.85弱方兌換水平，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時27分，港滙報7.8498，低見7.85。
今日 11:34 香港財經
港滙繼續逼近7.85弱方兌換水平，港元拆息則普遍下跌。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)降至1.2655厘，兩連跌。
隔夜拆息回升至0.6546厘；1星期和兩星期拆息分別續降至0.8107厘和0.9厘。3個月拆息報1.7954厘。
長息方面，半年期降至2.0448厘；1年期報2.445厘。
港滙繼續逼近7.85弱方兌換水平，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時27分，港滙報7.8498，低見7.85。
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