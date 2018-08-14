港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股三大指數集體向下，土耳其金融危機繼續發酵，道指收跌125點，報25187，連跌四日。港股連跌兩日累插670點後，今早反覆向下。

恒指高開1點，報27938，開市後升不足10點，高見27946點後即掉頭向下，10時左右跌幅進一步擴大，最新跌225點，報27711，逼近8月2日之本年以來低位(27578點)。

國企指數高開35點，報10802，最新倒跌74點，報10692。

手機設備股成焦點，舜宇光學(02382)昨晚公布中期盈利僅按年增1.8%，遠差過市場預期，股價今早大幅裂口低開17.4%，報100元，暫時見最多急瀉近兩成四，報92.25元，創今年以來低位。

瑞聲(02018)亦遭拖累，最新挫8%。

騰訊(00700)明日公布中期業績，連日回吐，股價今早拖累大市，最新跌3.4%，報348.8元。

中移動(00941)及友邦(01299)逆市升約0.5%，為表現較好之重磅藍籌。

教育股昨日平暴跌近三成，多隻在香港上市的內地教育股先後發公告，強調民促法條例修訂草案仍在起草階段，尚未頒布，對現階段營運未造成影響。

新高教(02001)曾反彈一成四，現升逾8%；睿見(06068)昨日瀉四成，最新反彈10%；楓葉教育(01317)昨日沽空金額達1.4億，股價最新暫時升近3%。