香港財經

對於終身年金計劃總認購額約49.4億元，不足發行上限100億元的一半，香港年金公司總裁劉應彬形容是「幾好的一個結果」，不排除銀行的積極性影響今次登記數字，認為日後可轉成持續性銷售模式。

劉應彬在一個電台節目上指出，年金是新事物，而今次銷售有正面成效，提高公眾認知，令年金產品有好開始。他說，過去一年，香港年金市場生意額77億元，現時公共年金計劃已做到50億元，並非不合理結果，是「幾好的一個結果」，呼籲不要只看單一次銷售金額數字。

劉應彬又稱，年金公司曾派員觀察銀行銷售情況，發現有職員沒有太多回應客戶查詢，認為分行未必有足夠持有保險牌照的人手解答年金產品風險，但年金公司設有電話熱線，處理了8265宗查詢。

另外，對於有報道指，有銀行前線職員在代理銷售公共年金時，涉及違規交叉銷售銀行年金產品，劉應彬表示關注，稱若發現屬實，會與銀行跟進是否個別情況抑或銀行管控出現問題，最嚴重會考慮是否繼續與有關銀行合作。

劉應彬指出，年金公司有就年金銷售給予代理行報酬，但不清楚銀行內部佣金分配。他承認，銀行代理銷售保險產品普遍獲得數個百分比的佣金，佣金高不可攀，而銀行代理銷售公共年金佣金微薄，但倘若追近市場水平，將會推高成本，影響申請人的年金收入。