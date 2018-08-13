香港財經

港滙繼續逼近7.85弱方兌換水平，本港同業拆息則略為回落。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時26分，港滙報7.8499。港滙上周五曾觸及7.85弱方兌換保證，但未見金管局出手接貨。

本港同業拆息略回落，據財資市場公會網頁顯示，隔夜拆息回落至0.5844厘；1星期和兩星期拆息分別回落至0.8403厘和0.9282厘。

與樓按相關的1個月拆息回落至1.285厘；3個月拆息回落至1.8071厘。

長息方面，半年期回落至2.0596厘；1年期報2.4471厘。