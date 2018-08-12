香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌表示，自金融海嘯後，本港經濟已連續35個季度呈按年增長，香港作為外向型經濟體，增速很大程度受外圍因素影響。展望今年下半年，須留意兩項主要不明朗因素，包括國際貿易磨擦及美國貨幣政策和資金流變化。

陳茂波指出，美國自6月起先後公布多項貿易保護措施和針對中國貨品的額外關稅，國家亦不得不先後推出反制措施回應。貿易爭端既影響環球貿易量及供應鏈管理，亦遏抑企業投資意欲和金融市場氣氛。這些外溢效應或會傳播至更廣泛的經濟層面及令資產價格受壓，未來本港經濟受到的直接和間接影響，或會來得更快、更廣泛。如果國際貿易磨擦持續升溫和延續至中長期，亦可能會透過信貸和流動性風險的渠道，影響香港的銀行業。

他稱，第二項不明朗因素，是美國加息步伐和幅度以及如何影響資金流向。美國聯儲局自2015年底至今已7次加息，預計今年下半年很大機會將再加息兩次，在聯繫滙率制度下，本港息口遲早需要跟隨上調，本港最優惠利率(P)年內有很大機會上調，過去一段長時間的超低息環境可能快要結束。

面對外圍的不確定性及風險，陳茂波警告，下半年本港經濟增長動力難免會放緩，在經濟動力放慢及資產價格下調時，可能對金融體系及本港的家庭造成影響。

他指出，本港家庭負債總額近年持續增加，根據金管局的數字，截至今年首季，本港家庭總負債已相等於本地生產總值約七成。本港家庭資產中，約一半與物業有關，一旦樓市調整難免會受影響。但總體而言，本港家庭的借貸情況並未構成金融安全隱患。

但他同時提出，面對經濟動力放緩、息率趨升及資金流向可能轉變，個別家庭的財務狀況或面對較大的潛在壓力，最重要是做好準備，如預留充裕的流動資金作周轉，以應對可能出現的波動。

至於本港的銀行體系，陳茂波指出，流動性覆蓋率達150%。而平均資本充足率逾19%，位居世界前列，亦遠高於國際最低要求的8%。金管局一直定期對銀行進行現場及專題審查以及壓力測試。香港銀行體系有足夠資本和流動資產以承受可能出現的衝擊。