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歐洲股滙齊受壓 德股插近2%

市場憂慮土耳其金融市場動盪或波及歐洲經濟，歐股Stoxx 600指數收市跌1.07%，德國股市滑落接近2%。

土耳其里拉瀉24%累歐羅 道指低收196點

備受美國制裁壓力的土耳其，其貨幣里拉周五一度重挫24%，拖累歐羅跌至逾一年低位，並引發全球主要股市齊挫。美股道指一度下滑286點，收市收窄至挫196點；標指跌0.71%，金融板塊下滑1.2%；納指亦走低0.67%，Facebook回吐1.5%。

人行：貨幣政策保持中性 鬆緊適度

人民銀行發布第二季中國貨幣政策執行報告，指出穩健的貨幣政策要保持中性、鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕。

外圍焦點簡訊

￭ 美國白宮對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍，鋁關稅調整為20%，鋼鐵關稅調整為50%。

￭ 美國7月聯邦預算赤字770億美元，按年增多79%。

￭ 美國7月核心CPI按月升0.2%，按年增2.4%，是2008年9月以來最大升幅。

￭ ICE美滙指數曾高見96.45，尾段回落至96.3，仍漲0.72%；歐羅兌美元曾挫逾1%。

￭ 紐約12月期金先升後回，收市跌90美仙或少於0.1%，報每盎斯1219美元。

￭ 紐約期油升1.3%，每桶報67.63美元；布蘭特期油回吐1%。

￭ 土耳其股市收市跌逾2%。

￭ 約400輛在美國生產的寶馬X4型號SUV，在赴運至中國期間被海關扣留。

￭ 中證監：首7個月境外資金累計淨流入A股市場1616億元人民幣。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8691元，較周四紐約尾盤跌231點子。

中國生物製藥申洲染藍 剔出東亞招商局

恒指公司公布指數季檢結果，中國生物製藥(01177)及申洲國際(02313)獲納入恒生指數成分股，剔出東亞銀行(00023)及招商局港口(00144)。

港鐵暫停會展站挖掘工程 研對外通報機制

路政署監測數據發現，港鐵(00066)沙中線會展站多個監測點的沉降幅度超出最高水平。港鐵表示暫停會展站相關的挖掘工程。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28259點，較恒指香港收市低106點。

￭ 夜市期指收報28019點，跌194點，較昨日恒指收市低水348點。

￭ 港滙周五傍晚觸及7.85，金管局稱未觸發弱方兌換保證。

￭ 富智康(02038)中期虧損3.48億美元，不派息。

￭ 華潤水泥(01313)中期盈利按年增1.46倍；中期息27.5仙。

￭ 第一拖拉機(00038)預期中期淨虧損介乎1.4億至1.7億人民幣。

￭ 彩星集團(00635)中期盈利按年增2.16倍；派中期息1.5仙，特別中期息10仙。

￭ 裕元(00551)中期盈利按年跌41.94%，派中期息0.4港元。

￭ 舜宇光學(02382)7月手機鏡頭出貨量按年增69.2%，按月增1.3%。

￭ 深圳控股(00604)預期中期綜合溢利按年跌約90%。

￭ 華潤電力(00836)首7個月售電量按年增3.7%。

￭ 首批年金計劃總認購額約49.4億元，接近上限一半。

￭ 公屋平均輪候時間延長至5.3年，創新高。

￭ 本港第二季經濟增長遜預期，按年實質增3.5%，全年預測維持增3%至4%。