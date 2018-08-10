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今日 18:04 香港財經

港交所就覆核架構諮詢意見

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港交所(00388)刊發諮詢文件，就上市委員會決定的覆核架構，提出修改建議，並諮詢市場意見。

港交所建議，修改現行適用於上市委員會重大決定的兩層覆核架構，該等決定只可覆核一次，上市上訴委員會將被取消。新設一個完全由外間市場參與者組成，並無現任上市委員會成員、證監會或港交所代表參與的獨立覆核委員會，以取代上市(覆核)委員會及上市(紀律覆核)委員會。

另外，為提高港交所決策程序的透明度和問責性，建議將定期刊發新覆核委員會有關非紀律事宜的決策。

諮詢期至10月12日。

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